Россия за ночь атаковала 9 регионов Украины — больше всего пострадали Харьков и Киев (фото, видео)
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"Телеграф" рассказывает подробнее о каждом регионе
Россия атаковала Украину 24 апреля. Под ударом оказались многие области нашей страны — россияне били не только дронами, но и крылатыми и баллистическими ракетами.
"Телеграф" рассказывает, где раздавались взрывы, что известно об атаке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко пишет, что под ударом были 9 регионов страны.
В общей сложности спасатели уже ликвидировали около 40 очагов возгорания. Так, враг 24 апреля атаковал:
- Киев и область,
- Житомирская область,
- Днепропетровская область (Павлоград),
- Харьков и область,
- Полтавская область,
- Хмельницкая область,
- Сумская область,
- Запорожье.
Атака в Киеве и области
Целью врага был Киев. Там спасатели устраняли последствия на 13 локациях. Есть значительные разрушения. Известно о 10 погибших и более 70 пострадавших. Среди пострадавших многие дети, а также беременная женщина.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте удара. Он показал последствия атаки – смотрите их по ссылке.
По данным канала "Николаевский Ванек", в направления Киева было зафиксировано около 5 крылатых ракет "Калибр", а также были осуществлены запуски баллистических ракет из Воронежской и Брянской областей.
Начальник КОВА Николай Калашник написал, что в трех районах Киевской области зафиксированы последствия атаки РФ. В частности:
- в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Выявлен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала;
- в Вышгородском районе возник пожар в лесу;
- в Броварском районе — пожар травяного настила.
Также он опубликовал фото и добавил, что оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки противника.
Атака в Харькове
Также под массированным ударом оказался Харьков. Игорь Терехов сообщал, что в городе зафиксировали 19 ударов — 7 крылатыми ракетами и 12 дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас в Харькове сообщают о двух пострадавших.
Атака в Житомирской области
Циническими действиями отличились оккупанты и в Житомирской области, где атаковали спасателей. Так, оккупанты нанесли повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель. Как отметила пресс-служба "Укрзализныци", работник компании был ранен в Житомирской области.
Атака в Днепропетровской области
Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, в Павлограде под ударом находилось промышленное предприятие. Предварительно погибших и пострадавших нет.
Атака в Полтавской области
В Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль. Никто не пострадал.
Атака в Хмельницкой области
В Хмельницкой области, а именно, в селе Волица, в результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные здания, автомобили. Пострадали два человека, сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
Атака в Сумской области
Ночью и утром войска РФ совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы подверглись восьми общинам области. Два человека травмированы из-за атаки беспилотников по Недригайловской общине.
Два человека ранены из-за удара по Недригайловской общине на Сумщине. Это произошло утром 24 апреля. Атака была беспилотниками РФ. Об этом сообщили в ОВА.
Из-за удара КАБами по Краснополью повреждено административное здание. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Атака в Запорожье
Российские войска утром атаковали дронами Запорожье: повреждены административные здания и окна в доме рядом.
Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 24 апреля российские кафиры запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, а также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101/555.