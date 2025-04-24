Россия за ночь атаковала 9 регионов Украины — больше всего пострадали Харьков и Киев (фото, видео)

"Телеграф" рассказывает подробнее о каждом регионе

Россия атаковала Украину 24 апреля. Под ударом оказались многие области нашей страны — россияне били не только дронами, но и крылатыми и баллистическими ракетами.

"Телеграф" рассказывает, где раздавались взрывы, что известно об атаке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко пишет, что под ударом были 9 регионов страны.

В общей сложности спасатели уже ликвидировали около 40 очагов возгорания. Так, враг 24 апреля атаковал:

Киев и область,

Житомирская область,

Днепропетровская область (Павлоград),

Харьков и область,

Полтавская область,

Хмельницкая область,

Сумская область,

Запорожье.

Атака в Киеве и области

Целью врага был Киев. Там спасатели устраняли последствия на 13 локациях. Есть значительные разрушения. Известно о 10 погибших и более 70 пострадавших. Среди пострадавших многие дети, а также беременная женщина.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте удара. Он показал последствия атаки – смотрите их по ссылке.

По данным канала "Николаевский Ванек", в направления Киева было зафиксировано около 5 крылатых ракет "Калибр", а также были осуществлены запуски баллистических ракет из Воронежской и Брянской областей.

Начальник КОВА Николай Калашник написал, что в трех районах Киевской области зафиксированы последствия атаки РФ. В частности:

в Бучанском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Выявлен пожар магазина. Информация о пострадавших среди населения не поступала;

в Вышгородском районе возник пожар в лесу;

в Броварском районе — пожар травяного настила.

Также он опубликовал фото и добавил, что оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки противника.

Атака в Харькове

Также под массированным ударом оказался Харьков. Игорь Терехов сообщал, что в городе зафиксировали 19 ударов — 7 крылатыми ракетами и 12 дронами-камикадзе типа "Шахед". Сейчас в Харькове сообщают о двух пострадавших.

Атака в Житомирской области

Циническими действиями отличились оккупанты и в Житомирской области, где атаковали спасателей. Так, оккупанты нанесли повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель. Как отметила пресс-служба "Укрзализныци", работник компании был ранен в Житомирской области.

Атака в Днепропетровской области

Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, в Павлограде под ударом находилось промышленное предприятие. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Атака в Полтавской области

В Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль. Никто не пострадал.

Атака в Хмельницкой области

В Хмельницкой области, а именно, в селе Волица, в результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные здания, автомобили. Пострадали два человека, сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Атака в Сумской области

Ночью и утром войска РФ совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы подверглись восьми общинам области. Два человека травмированы из-за атаки беспилотников по Недригайловской общине.

Два человека ранены из-за удара по Недригайловской общине на Сумщине. Это произошло утром 24 апреля. Атака была беспилотниками РФ. Об этом сообщили в ОВА.

Из-за удара КАБами по Краснополью повреждено административное здание. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Атака в Запорожье

Российские войска утром атаковали дронами Запорожье: повреждены административные здания и окна в доме рядом.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 24 апреля российские кафиры запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, а также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101/555.