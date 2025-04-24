Росія за ніч атакувала 9 регіонів України - найбільше постраждали Харків та Київ (фото, відео)

"Телеграф" розповідає детальніше про кожен регіон

Росія атакувала Україну 24 квітня. Під ударом опинилися багато областей нашої країни — росіяни били не тільки дронами, але й крилатими та балістичними ракетами.

"Телеграф" розповідає, де лунали вибухи, що відомо про атаку. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пише, під ударом були 9 регіонів країни.

Загалом рятувальники вже ліквідували близько 40 осередків займання. Так, ворог 24 квітня атакував:

Київ та область,

Житомирську область,

Дніпропетровську область (Павлоград),

Харків та область,

Полтавську область,

Хмельницьку область,

Сумську область,

Запоріжжя.

Атака у Києві та області

Ціллю ворога був Київ. Там рятувальники ліквідовували наслідки на 13 локаціях. Є значні руйнування, а також багато постраждалих. Відомо про 10 загиблих та понад 70 постраждалих. Серед потерпілих багато дітей, а також вагітна жінка.

Кореспондент "Телеграфу" побував на місці удару. Він показав наслідки атаки — дивіться їх за посиланням.

За даними каналу "Миколаївський Ваньок", по напряму Києва було зафіксовано близько 5 крилатих ракет "Калібр", а також було здійснено запуски балістичних ракет з Воронезької та Брянської областей.

Начальник КОВА Микола Калашник написав, що в трьох районах Київської області зафіксовано наслідки атаки РФ. Зокрема:

у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виявлена пожежа магазину. Інформація щодо постраждалих серед населення не надходила;

у Вишгородському районі виникла пожежа у лісі;

у Броварському районі — пожежа трав‘яного настилу.

Також він опублікував фото і додав, що оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Атака у Харкові

Також під масованим ударом опинився Харків. Ігор Терехов повідомляв, що у місті зафіксували 19 ударів – 7 крилатими ракетами та 12 дронами-камікадзе типу "Шахед". Нині у Харкові повідомляють про 2 постраждалих.

Атака у Житомирській області

Цинічними діями відзначилися окупанти й на Житомирщині, де атакували рятувальників. Так, окупанти завдали повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник. Як зазначила пресслужба "Укрзалізниці", працівника компанії було поранено на Житомирщині.

Атака у Дніпропетровській області

Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, у Павлограді під ударом було промислове підприємство. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Атака у Полтавській області

У Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарську будівлю та автомобіль. Ніхто не постраждав.

Атака у Хмельницькій області

На Хмельниччині, а саме, в селі Волиця, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі. Постраждали двоє людей, повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Атака у Сумській області

Уночі та зранку війська РФ здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали вісім громад області. Двоє людей травмовані через атаку безпілотників по Недригайлівській громаді.

Двоє людей поранені через удар по Недригайлівській громаді на Сумщині. Це сталося вранці 24 квітня. Атака була безпілотниками РФ. Про це повідомили в ОВА.

Через удар КАБами по Краснопіллю пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Атака у Запоріжжі

Російські війська вранці атакували дронами Запоріжжя: пошкоджено адміністративні будівлі та вікна в будинку поряд.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 24 квітня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носії крилатих ракет Х-101/555.