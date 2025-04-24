Після ракетної атаки на Київ жінка біля трупа матері розповіла про свій біль (важкі кадри)

Жінці мало виповнитися 85 цього року

Під час ракетної атаки на Київ у ніч проти 24 квітня росіяни вбили десять людей. Серед них 84-річна Олена Лунівна.

Донька жінки похилого віку, сидячи над її бездиханним тілом, розповіла про матір. Тяжкі кадри зняли журналісти "Суспільного".

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"Це моя мама … Їй 85 років мало виповнитися цього року. Хоч вона і старенька була, але вона була міцна. Вмирати вона не збиралася. Але такий злочин стався цієї ночі проти нашої країни. Влучила ракета в наш будинок і не стало моєї мами.

Я ненавиджу Росію та її президента. Ми всі ненавидимо. Стільки горя вони принесли нам", — каже Людмила.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня росіяни завдали по Києву комбінованого удару за допомогою балістики, ракет "Калібр" та дронів. На цей час вже відомо про десять загиблих і більше ніж сто поранених.

Також ворог вдарив і по інших регіонах країни. Подробиці про наслідки можна дізнатися, перейшовши за посиланням.