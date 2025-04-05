"За Кривой Рог". ВСУ уже мстят за баллистическую атаку на город (фото, видео)

В результате атаки погибли 9 детей

Украинские военные уже начали отправлять в Россию "ответы" за удар по детской площадке в Кривом Роге. В результате взрыва погибли 19 человек, девять из которых дети.

Как отметил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, украинские бойцы отомстят за убитых гражданских и детей. Россияне ударили по жилому району ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.

"Отправили друзья из 3-й штурмовой. Отомстим!" – написал Вилкул в подписи под видео.

На нем видно, как украинский боец пишет на дроне "За Кривой Рог", вероятно этот БПЛА будет применен на фронте во время атаки по оккупантам. Также бойцы 77 Криворожской бригады десантно-штурмовых войск подписали снаряды для россиян.

"За ужасы в Кривом Роге. 04.04.2025. За детей из Кривого Рога. 04.04.2025", — говорится в надписях.

Напомним, что 4 апреля вечером россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой. Она попала в детскую площадку в жилом квартале. На момент взрыва на улице находилось много людей и детей.

Число пострадавших возросло до 72 человек, среди которых одиннадцать детей. В результате российской атаки погибли 19 человек, из которых 9 дети. Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал имена всех погибших детей в Кривом Роге, самому младшему было 3 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось фото, как выглядела детская площадка в Кривом Роге до прилета ракеты РФ.