"За Кривий Ріг". ЗСУ вже мстяться за балістичну атаку на місто (фото, відео)

Внаслідок атаки загинуло 9 дітей

Українські військові вже почали відправляти в Росію "відповіді" за удар по дитячому майданчику в Кривому Розі. Внаслідок вибуху загинуло 19 людей, дев'ять з яких діти.

Як зазначив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул, українські бійці помстяться за вбитих цивільних та дітей. Росіяни вдарили по житловому району ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом.

"Надіслали друзі з 3-ї штурмової. Помстимося!" — написав Вілкул у підписі під відео.

На ньому видно як український боєць пише на дроні "За Кривий Ріг", ймовірніше цей БПЛА буде застосовано на фронті під час атаки по окупантах. Також бійці 77 Криворізької бригади десантно-штурмових військ підписали снаряди для росіян.

"За жахіття у Кривому Розі. 04.04.2025. За дітей з Кривого Рогу. 04.04.2025.", — йдеться у написах.

Нагадаємо, що 4 квітня ввечері росіяни поцілили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Вона влучила у дитячий майданчик жилому кварталі. На момент вибуху на вулиці перебувало багато людей та дітей.

Кількість постраждалих зросла до 72 осіб, серед яких одинадцять дітей. Внаслідок російської атаки загинуло 19 людей, з яких 9 діти. Президент України Володимир Зеленський вже назвав імена усіх загиблих дітей у Кривому Розі, найменшому було 3 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилося фото, як виглядав дитячий майданчик у Кривому Розі до прильоту ракети РФ.