В Украине объявляли ​​воздушную тревогу сразу по двум причинам: где прогремели взрывы

Взрывы слышали в нескольких областях

Днем 14 июня в Киеве и ряде областей раздались сигналы воздушной тревоги В ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Так, по данным Воздушных сил, в 10:17 для ряда областей Украины появилась угроза удара баллистическими ракетами с территории РФ. Они летели в направлении Хмельницкой области и Киева.

Почти одновременно с этим в местных пабликах появились сообщения о звуках взрывов.

10:42 Во многих областях Украины звучат отбои воздушной тревоги.

10:37 В Киевской области работают системы ПВО — Кличко.

10:25 В сети пишут о взрывах в Хмельницкой области.

10:23 Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что МиГ-31 пустил ракету в направлении Староконстантинова.

10:22 Ракетная опасность была объявлена уже абсолютно для всей Украины. Мониторинговые паблики пишут о якобы взлете МиГ-31.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, утром 14 июня РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами. Гланой целью оккупантов был город Староконстантинов.