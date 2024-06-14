В Україні оголошено повітряну тривогу одразу з двох причин: де пролунали вибухи

Вдень 14 червня у Києві та низці областей пролунав сигнал повітряної тривоги. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Так, за даними Повітряних сил, о 10.17 для низки областей України з’явилася загроза удару балістичними ракетами з території РФ. Вони летіли у напрямку Хмельницької області та Києва.

Майже водночас у місцевих пабліках з’явилися повідомлення про звуки вибухів.

Майже водночас у місцевих пабліках з’явилися повідомлення про звуки вибухів.

10:37 На Київщині працюють системи ППО – Кличко.

10:25 У мережі пишуть про вибухи на Хмельниччині.

10:23 Моніторинговий паблік "Миколаївський Ванек" стверджує, що МіГ-31 пустив ракету у напрямку Старокостянтинова.

10:22 Ракетну небезпеку було оголошено вже абсолютно для всієї України. Моніторингові пабліки пишуть про нібито злет МіГ-31.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

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