Leopard витягнув палаючий Т-72 з поля бою: командир екіпажу "Захар" розповів, як це було (відео)

Танки знаходились під вогнем ворога

Українські військові часто воюють на межі людських здібностей. При цьому намагаються не тільки бити ворога, а й рятувати товаришів. Восени в мережі з'явилася вражаюче відео, як танк "Леопард" у вогні евакуює з поля бою також палаючий танк Т-72. Все відбулося в Курській області.

У 21 окремій механізованій бригаді поділилися історією героїчного екіпажу. Командиром "Леопарда" був молодший сержант Віталій Захарченко з позивним Захар. Йому 36 років. Стверджують, що про цього командира вже розповідають легенди у секторі.

Віталій розповів, що відбулося в той день. Два танки вже відпрацювали своє завдання і поверталися як в Т-72 влучив ворожий снаряд в двигун і він втратив рухливість. Наші танки були на ворожій території, тож екіпажу загрожувала чимала небезпека. Командир "Леопарда" "Захар" причепив до підбитого Т-72 буксувальний трос і почалася надскладна евакуація.

"Танчику нашому було тяжко. Леопард сам по собі 60 тонн, плюс ще 40 тонн на тросі… Двигун працював натужно", — розповідає "Захар" як поступово вони їхали в бік українських позицій. Вороги при цьому не втомлювалися поливати обидва танки вогнем. "Леопард" отримав влучання ракети в бік і також загорівся. На цьому небезпеки, які чатували на військових не закінчилися. "Коли ми тягнули Т-72, він наїхав на міну на дорозі. Був підрив, зірвало гусеницю, пошкодило катки, почалася пожежа. Ми горіли, Т-72 горів, але рухалися і згодом виїхали до наших", — розповів Віталій. Рятувальна місія закінчилася вдало — витягнули і танк, і не втратили військових, вони отримали контузії.

Віталій Захарченко з Кривого Рогу. Він працював на гірничо-збагачувальному комбінаті. З танками знайомий не по чутках — проходив строкову службу танкістом, служив навідником танка Т-64. З літа 2022 року проходив службу в 17 танковій бригаді, став командиром. Вдосконалюватися не перестав — у 2023 перевели до 21 омбр. "Захар" пройшов підготовку за кордоном та став командиром Leopard 2A6.

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