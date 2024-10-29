В Одесі пролунав сильний вибух: що відомо

Вибухи струсонули місто

В Одесі пролунав потужний вибух. Повітряні Сили Збройних Сил України заздалегідь попереджали про загрозу повітряного удару.

Військові фіксували активність ворожої тактичної авіації спочатку на північно-східному напрямку. Згодом система оповіщення зафіксувала рух ракет у бік Одещини, повідомляється на телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Місцеві мешканці повідомляють про гучний звук вибуху, який чути в декількох мікрорайонах. Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив цю інформацію. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Телеграм-канал Геннадія Труханова

О 12:37 у Повітряних Силах заявили про повторний пуск ракети росіянами. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що ракета прямує в той же бік. Згодом він повідомив, що армія РФ атакувала Одесу двома ракетами Х-31П (протикорабельними ракетами).

До відбиття атаки в місті продовжує діяти повітряна тривога. Військові закликають мешканців не залишати укриття до завершення небезпеки.

Нещодавно росіяни також атакували Київ. У місті чули потужні вибухи, спалахнула багатоповерхівка. У мережі з’явилися кадри, як сили ППО збивали ворожі безпілотники, а також пожежі в будинку. Там пошкоджено три квартири. Також росіяни днями вкотре атакували Кривий Ріг. Ціллю ворога став важливий обʼєкт. У результаті атаки є дуже багато пошкоджень у районі щільної забудови.

Раніше "Телеграф" також писав, що дрони вперше дістали до Чечні. Кадиров повідомив, що о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах будівлі на території Російського університету спецназу.