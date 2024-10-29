В Одессе раздался сильный взрыв: что известно

Взрывы встряхнули город

В Одессе раздался мощный взрыв. Воздушные Силы Вооруженных сил Украины заранее предупреждали об угрозе воздушного удара.

Военные фиксировали активность вражеской тактической авиации поначалу на северо-восточном направлении. Впоследствии система оповещения зафиксировала движение ракет в сторону Одесской области, сообщается на телеграмм-канале ПС ВСУ.

Местные жители сообщают о громком звуке взрыва, слышном в нескольких микрорайонах. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил данную информацию. Пока о пострадавших не сообщается.

Телеграм-канал Геннадия Труханова

В 12.37 в Воздушных Силах заявили о повторном пуске ракеты россиянами. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что ракета следует в ту же сторону. Впоследствии он сообщил, что армия РФ атаковала Одессу двумя ракетами Х-31П (противокорабельными ракетами).

До отражения атаки в городе продолжает действовать воздушная тревога. Военные призывают жителей не покидать укрытие до опасности.

Недавно россияне также атаковали Киев. В городе слышали мощные взрывы, вспыхнула многоэтажка. В сети появились кадры, как силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, а также пожары в доме. Там повреждены три квартиры. Также россияне на днях еще раз атаковали Кривой Рог. Целью врага стал важный объект. В результате атаки очень много повреждений в районе плотной застройки.

Ранее "Телеграф" также писал, что дроны впервые достали в Чечню. Кадыров сообщил, чтов 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха вспыхнула крыша здания на территории Российского университета спецназа.