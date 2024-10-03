Росіяни стерли з лиця Землі ще одне місто: як воно тепер виглядає (фото)

Тут немає жодної вцілілої будівлі

Вовчанськ, колись мирне місто на Харківщині, нині перетворилося на руїни. За час активних бойових дій населений пункт практично стерто з лиця землі.

Постійні обстріли та бої перетворили Вовчанськ на місто-привид, де більше немає ні води, ні світла, ні газу. Доля Вовчанська – ще один приклад того, як війна нищить українські міста, залишаючи після себе лише згарища та уламки колишнього життя. Знімки міста опублікував фотограф libkos.

За даними ресурсу DeepStateMAP, Вовчанськ здебільшого перебуває під контролем України, хоча в частині міста все ще присутні російські військові. Ситуація ускладнюється ще й тим, що населений пункт розташований лише за 5 км від кордону з Росією. Він регулярно потерпає від обстрілів РФ з прикордонних міст, наприклад, Щебекіного.

Вовчанськ 3 жовтня

Вовчанськ і сусідні прикордонні села – Вовчі Хутори, Тихе, Волохівка – зазнали найбільших руйнувань. За оцінками, близько 90% будівель у цих населених пунктах знищено. На південних, відносно безпечних околицях Вовчанська іноді з'являються поодинокі місцеві жителі.

Вовчанськ 3 жовтня

Місто стало ареною запеклих боїв з травня 2024 року, коли російські війська розпочали наступальну операцію в Харківській області.

Вовчанськ 3 жовтня

За словами українських військових, у Вовчанську не залишилося жодної цілої будівлі. Місто перетворилося на арену постійних артилерійських дуелей між силами оборони України та російськими військовими.

Як виглядає Вовчанськ

Та Вовчанськ – не поодинокий випадок. На лінії фронту є чимало міст, які зазнали подібної долі: Авдіївка, Бахмут, Щастя, Попасна, Кремінна. Ці населені пункти також фактично стерті з лиця Землі.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає Вугледар зараз. За 2,5 роки війни від міста майже нічого не залишилось.