Россияне стерли с лица Земли еще один город: как он теперь выглядит (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1613
Здесь нет ни одного уцелевшего здания
Волчанск, когда мирный город на Харьковщине, ныне превратился в руины. За время активных боевых действий населенный пункт практически стерт с лица земли.
Постоянные обстрелы и бои превратили Волчанск в город-призрак, где больше нет ни воды, ни света, ни газа. Судьба Волчанска – еще один пример того, как война уничтожает украинские города, оставляя после себя только пожарища и обломки прежней жизни. Фото города опубликовал фотограф libkos.
По данным ресурса DeepStateMAP, Волчанск в большинстве своем находится под контролем Украины, хотя в части города все еще присутствуют российские военные. Ситуация осложняется еще и тем, что населенный пункт расположен всего в 5 км от границы с Россией. Он регулярно страдает от обстрелов РФ из пограничных городов, например Щебекиного.
Волчанск и соседние приграничные села – Волчьи Хутора, Тихое, Волоховка – потерпели наибольшие разрушения. По оценкам, около 90% построек в этих населенных пунктах уничтожено. На южных, относительно безопасных окрестностях Волчанска иногда появляются одиночные местные жители.
Город стал ареной упорных боев с мая 2024 года, когда российские войска начали наступательную операцию в Харьковской области.
По словам украинских военных, в Волчанске не осталось ни одного целого здания. Город превратился в арену постоянных артиллерийских дуэлей между силами обороны Украины и российскими военными.
Но Волчанск – не tдинственный случай. На линии фронта есть немало городов, подвергшихся подобной судьбе: Авдеевка, Бахмут, Счастье, Попасная, Кременная. Эти населенные пункты также фактически стерты с Земли.
Ранее "Телеграф" писал, как выглядит Угледар сейчас. За 2,5 года войны от города почти ничего не осталось.