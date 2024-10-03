Россияне стерли с лица Земли еще один город: как он теперь выглядит (фото)

Здесь нет ни одного уцелевшего здания

Волчанск, когда мирный город на Харьковщине, ныне превратился в руины. За время активных боевых действий населенный пункт практически стерт с лица земли.

Постоянные обстрелы и бои превратили Волчанск в город-призрак, где больше нет ни воды, ни света, ни газа. Судьба Волчанска – еще один пример того, как война уничтожает украинские города, оставляя после себя только пожарища и обломки прежней жизни. Фото города опубликовал фотограф libkos.

По данным ресурса DeepStateMAP, Волчанск в большинстве своем находится под контролем Украины, хотя в части города все еще присутствуют российские военные. Ситуация осложняется еще и тем, что населенный пункт расположен всего в 5 км от границы с Россией. Он регулярно страдает от обстрелов РФ из пограничных городов, например Щебекиного.

Волчанск 3 октября

Волчанск и соседние приграничные села – Волчьи Хутора, Тихое, Волоховка – потерпели наибольшие разрушения. По оценкам, около 90% построек в этих населенных пунктах уничтожено. На южных, относительно безопасных окрестностях Волчанска иногда появляются одиночные местные жители.

Волчанск 3 октября

Город стал ареной упорных боев с мая 2024 года, когда российские войска начали наступательную операцию в Харьковской области.

Волчанск 3 октября

По словам украинских военных, в Волчанске не осталось ни одного целого здания. Город превратился в арену постоянных артиллерийских дуэлей между силами обороны Украины и российскими военными.

Как выглядит Волчанск

Но Волчанск – не tдинственный случай. На линии фронта есть немало городов, подвергшихся подобной судьбе: Авдеевка, Бахмут, Счастье, Попасная, Кременная. Эти населенные пункты также фактически стерты с Земли.

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