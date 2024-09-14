Росіяни посилили тиск на Курахівському напрямку: що відбувається у місті (відео)

Російські окупанти перекидають резерви в напрямку до Курахового

У мережі показали, як нині виглядає місто Курахове, яке росіяни прагнуть захопити. Від населеного пункту до лінії зіткнення залишається близько 9 кілометрів.

Відео опублікували у кількох пабліках в Telegram. Місто чи не щодня потерпає від жахливих обстрілів російських окупантів.

Останнім тижнем російські окупанти неабияк посилили тиск на напрямку до Курахового та Вугледару і прагнуть якомога швидше захопити обидва міста. Про перекидання сил з Новоазовська та Мелітополя на Вугледарський напрямок повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо активізацію переміщень з Новоазовська — через Маріуполь — північний захід Нікольського району вантажівки з БК та живою силою. Задля убезпечення переміщень після системної бавовни росіяни виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцаїв та військової поліції", — написав Андрющенко.

Крім того, було помічення перекидання сил і з Мелітополя.

"Через Мангуш та Нікольске, в об’їзд Маріуполя, на північ колона з тралів, завантажених гусеничною військовою технікою", — повідомив радник мера.

Загалом, за словами Андрющенка, все Приазов'я спостерігає стрімку активізацію руху резервів РФ саме в напрямку Вугледар — Курахове.

Мапа бойових дій поблизу Курахового

Плани наступу росіян на Курахове

Водночас, згідно з повідомленням українського Генштабу, за минулу добу (13 вересня) найактивніші бої на фронті відбувалися саме на Курахівському напрямку.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 43 атаки противника у бік Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки", — зазначено у повідомленні.

Чому Курахове важливе для армії РФ

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), активізація Росії біля Вугледару, ймовірно, спрямована на тиск на західний фланг української оборони в районі на захід і на південний захід від Донецька, оскільки російські сили наближаються до Курахового на східному фланзі.

Російські наступальні операції вздовж траси О-0532 між Костянтинівкою та Вугледаром дають російським військам шляхи для просування, які б підтримали спробу захопити Курахове на півночі, так і російські зусилля щодо охоплення та захоплення Вугледару на заході.

Водночас, російське військове командування, ймовірно, сподівається, що можливе захоплення Курахового та Вугледару дасть їх армії досягти швидких тактичних успіхів уздовж шосе Н-15. Однак, на думку аналітиків, росіяни зіштовхнуться з проблемами при спробі захопити ці населені пункти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни знову просунулись у напрямку Покровська. Ворог вже знаходиться приблизно за 8 кілометрів від міста Покровськ.