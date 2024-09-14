Россияне усилили давление на Кураховском направлении: что происходит в городе (видео)

Российские оккупанты опрокидывают резервы по направлению к Курахово

В сети показали, как сейчас выглядит город Курахово, который россияне стремятся захватить. От населённого пункта до линии столкновения остается около 9 километров.

Видео было опубликовано в нескольких пабликах в Telegram. Город ежедневно страдает от ужасных обстрелов российских окупантов.

За последнюю неделю российские оккупанты изрядно усилили давление на направлении к Курахово и Угледара и стремятся как можно скорее захватить оба города. О переброске сил из Новоазовска и Мелитополя на Угледарское направление сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем активизацию перемещений из Новоазовска — через Мариуполь — северо-запад Никольского района грузовика с БК и живой силой. Для обеспечения перемещений после системной "бавовны" россияне выставили мобильные пункты контроля и наблюдения из состава полицейских и военной полиции", — написал Андрющенко.

Кроме того, было замечание перебрасывание сил и из Мелитополя.

"Через Мангуш и Никольское, в объезд Мариуполя, к северу колонна из тралов, загруженных гусеничной военной техникой", — сообщил советник мэра.

В целом, по словам Андрющенко, все Приазовье наблюдает стремительную активизацию движения резервов РФ именно в направлении Угледар – Курахово.

Карта боевых действий вблизи Курахово

Планы наступления россиян на Курахово

В то же время, по сообщению украинского Генштаба, за минувшие сутки (13 сентября) самые активные бои на фронте происходили именно на Кураховском направлении.

"На Кураховском направлении Силы обороны отражали 43 атаки противника в сторону Украинского, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки", — говорится в сообщении.

Почему Курахово важно для армии РФ

По мнению аналитиков из Института изучения войны (ISW), активизация России возле Угледара, вероятно, направлена на давление на западный фланг украинской обороны в районе западнее и юго-западнее Донецка, поскольку российские силы приближаются к Курахово на восточном фланге.

Российские наступательные операции вдоль трассы О-0532 между Константиновкой и Угледаром дают российским войскам пути для продвижения, которые бы поддержали попытку захватить Курахово на севере, так и российские усилия по захвату Угледара на западе.

В то же время, российское военное командование, вероятно, надеется, что возможный захват Курахово и Угледара даст их армии добиться быстрых тактических успехов вдоль шоссе Н-15. Однако, по мнению аналитиков, россияне столкнутся с проблемами при попытке захватить эти населенные пункты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне снова продвинулись в направлении Покровска. Враг уже находится примерно в 8 километрах от города.