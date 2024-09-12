У передачі іранської балістики РФ є одна перевага: у Зеленського назвали несподіваний ефект

Це може зіграти на руку Україні

Передача Іраном балістичних ракет Росії в обмін на зерно може мати несподіваний ефект, який прямо стосується війни в Україні. Так вважає Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

На його думку, це може прискорити рішення партнерів щодо дозволу ЗСУ завдавати ударів вглиб російської території. Подоляк зазначив, що Іран, ймовірно, заперечуватиме факт передачі ракет, як це було з безпілотниками "Шахед". У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна він розповів про можливі наслідки цієї події.

Несподівана перевага

За словами Подоляка, Росія отримує через Каспійське море балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Така співпраця з країною-агресором порушує міжнародне право та може призвести до посилення санкцій проти Ірану. США та Євросоюз можуть запровадити нові обмеження, які будуть відчутними для іранської економіки.

Радник ОП наголосив, що передача балістичних ракет Росії може мати й позитивні наслідки для озброєння України. Це може прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Подоляк пояснює, що пускові установки для балістичних ракет через їхню малу дальність дії розташовуватимуться безпосередньо на лінії фронту. Це означає, що питання розширення ударів по глибині російської території стає актуальним у найближчому майбутньому. Радник ОП розглядає це як природний розвиток війни.

Нагадуємо, що Іран раніше вже постачав Росії безпілотники "Шахед". Крім того, на території РФ будується завод з виробництва цих дронів. Подоляк підкреслює, що Іран усвідомлює наслідки своїх дій, але продовжує співпрацю з Росією попри міжнародний тиск.

Раніше "Телеграф" писав, що у США розповіли, як дадуть відповідь на передачу Росії іранських ракет. Вони готові вжити "серйозних заходів".