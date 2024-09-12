У передачи иранской баллистики РФ есть одно преимущество: у Зеленского назвали неожиданный эффект

Это может сыграть на руку Украине

Передача Ираном баллистических ракет России в обмен на зерно может иметь неожиданный эффект, прямо касающийся войны в Украине. Так считает Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

По его мнению, это может ускорить решение партнеров по разрешению ВСУ наносить удары вглубь российской территории. Подоляк отметил, что Иран, вероятно, будет отрицать факт передачи ракет, как это было с беспилотниками "Шахед". В комментарии YouTube-канала РБК-Украина он рассказал о возможных последствиях этого события.

Неожиданное преимущество

По словам Подоляка, Россия получает через Каспийское море баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 120 км. Такое сотрудничество со страной-агрессором нарушает международное право и может привести к ужесточению санкций против Ирана. США и Евросоюз могут ввести новые ограничения, которые будут ощутимы для иранской экономики.

Советник ОП подчеркнул, что передача баллистических ракет России может иметь и положительные последствия для вооружения Украины. Это может ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Подоляк объясняет, что пусковые установки для баллистических ракет из-за их малой дальности действия будут располагаться непосредственно на линии фронта. Это означает, что вопрос расширения ударов по глубине российской территории становится актуальным в обозримом будущем. Советник ОП рассматривает это как естественное развитие войны.

Напомним, что Иран ранее уже поставлял России беспилотники "Шахед". Кроме того, на территории РФ строится завод по производству этих дронов. Подоляк подчеркивает, что Иран осознает последствия своих действий, но продолжает сотрудничество с Россией, несмотря на международное давление.

Ранее "Телеграф" писал, что в США рассказали, как ответят на передачу России иранских ракет. Они готовы принять "серьезные меры".