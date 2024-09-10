Швеція дасть Україні ще зброї для оборони на воді та на суші (фото, відео)

Україна вже використовує ці види озброєння на фронті, але додаткове не завадить

Швидше одна з тих країн яка дозволила Україні бити по Російській Федерації своєю зброєю в рамках оборони від навали окупантів. Наша держава має вже чимало найменувань шведського озброєння, однак уряд цієї північної країни підготував новий пакет військової допомоги Україні.

Йдеться про військову допомогу на суму 4,6 млрд шведських крон, що перевищує 18 млрд грн. В цьому пакеті буде шість бойових катерів СВ 90, ракети до систем протиповітряної оборони RBS 70 та снаряди до бойових машин піхоти CV90.

Окремо варто зупинитися на ПЗРК RBS 70. Ця установка була першим ПЗРК в світі, що наводить ракету на ціль лазерним променем. Завдяки цьому з ПЗРК легше збивати літаки або гелікоптери окупантів, навіть при активних маневрах. Завдяки своїм властивостям RBS 70 вже 45 років лишається грізною зброєю. Цей ПЗРК використовували як в країнах НАТО, так і у інших, наприклад Фінляндії, Норвегії, Бразилії та ОАЕ.

ПЗРК RBS 70

Характеристики RBS 70

Дальність ураження — до 9 кілометрів,

Висота — до 5 кілометрів,

Вага пускової — 35 кг,

Оснащена тепловізором

Розрахунок — 2 особи,

Час розгортання — 45 секунд,

Час перезарядки — 5 сек.

Характеристики RBS 70

Раніше "Телеграф" розповідав про досвід використання безпілотної роботизованої платформи "Вепр". Окупанти активно намагались її знищити, проте їм це не вдалось.