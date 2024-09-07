Радянську С-300 хочуть замінити: що це за комплекс та хто працює над розробкою нового (відео)

Є кілька видів С-300, але серйозніша проблема — не нестача ЗРК

Засідання контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) принесло нашій державі як конкретні наслідки у вигляді військової допомоги, так і важливі інвестиції в подальшу обороноздатність. Серед обіцянок, зокрема, розробка нової зброї спільно з США.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що за підтримки європейських компаній Україна та США будуть розробляти та виготовляти заміну для зенітного комплексу С-300. Під заміною може матися на увазі розробка аналога, вважає "Мілітарний". Повідомляється, що Україна на 2022 рік мала 25-30 дивізіонів С-300ПТ/ПС у різному стані боєготовності. Це близько 250 ЗРК С-300 усіх типів. Існує 3 основні типи С-300: С-300 ПТ, С-300 ПС і С-300 В. Особливість — вертикальний зліт ракети.

С-300 ПТ (рухома, транспортована)

Використовується зенітна керована ракета з бортовим радіопеленгатором. Дальність ураження аеродинамічних цілей до 75 км. Висота ураження цілі – від 25 метрів до 27 кілометрів. Використовують ракету ЗУР 5В55К.

С-300 ПС (рухома, самохідна)

Має аналогічні показники по дальності та висоті ураження цілі, проте виграє внаслідок маневреності. На розгортання потрібно усього 5 хвилин. Використовують ракету ЗУР 5В55Р.

С-300В

Компоненти ЗРК поміщені на гусениці шасі від танку Т-80. Вражають балістичні та оперативно-тактичні ракети, літальні апарати на дальності до 100 км (при ракеті ЗУР 9М82). З ракетою ЗУР 9М83 — аеродинамічні цілі на відстані 75 км. "Бачить" ціль ЗРК за 300 км.

Попри застарілість С-300 лишається грізною зброєю, однак найбільша проблема — нестача ракет. В українських ЗРК використовують здебільшого ракети ЗУР 5В55К, які вже не виготовляються.

Раніше "Телеграф" розповідав про бомби JDAM-ER, які Україна використовувала, в том числі і під час наступу в Курській області. Їх запускали особливим чином, щоб не попасти під вогонь ворожих ЗРК.