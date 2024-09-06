Політика не завадила: Україна використовує в РФ польський танк (відео)
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Танк збудований на основі радянського, проте має оновлені двигун, захист та систему прицілювання
Україна використовує танки PT-91 Twardy в рамках операції в Курській області. Це можливо без додаткових дозволів, адже танки передані Україні — більше не польська власність. Це офіційна позиція польських дипломатів.
Україна мала отримати кілька десятків таких танків, проте не розкривається, скільки з них використовуються в операціях на території Росії та коли саме їх почали застосовувати. Цей танк — модернізація Т-72М1, який Польща також передала Україні.
Завдяки знайомій "базі" танка, українські військові, що мали попередній досвід на бойових машинах радянського виробництва опановували танк швидше. У порівнянні з пращуром, PT-91 має кращий захист, двигун та систему прицілювання.
При збереженні тої ж гармати 125 мм і заміну двигуна на PZL-Wola S-12U потужністю 850 к.с, танк став маневреніший. Українським танкістам вдавалося розігнати його до 75 км/год.
Особливості PT-91 Twardy
- Має динамічний захист Erawa.
- Обладнаний датчиком лазерного опромінення Obra-1, що "відчуває на собі" промінь лазерного далекоміра.
- Встановлена нова система управління вогнем Drawa польської розробки (стабілізатори гармати, тепловізійний приціл навідника та оглядову нічну оптику командира машини).
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