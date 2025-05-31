Вночі Росія обстріляла Харків. Сталося вісім влучань, на підприємстві та СТО спалахнули пожежі

Відомо про постраждалу людину

Вибухи у Харкові пролунали в ніч на суботу, 31 травня. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками, зафіксовано вісім прильотів — два у Шевченківському районі та шість у Київському.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, вибухи почалися близько третьої години ночі, на місцях влучань виникли пожежі. У Київському районі сталося влучання по території виробничого підприємства, одна людина постраждала. У кількох будинках вибиті шибки.

"У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО — пошкоджено приміщення та кілька автівок", — написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

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Глава Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив інформацію, що в Київському районі постраждала людина. У Шевченківському районі, за попередніми даними, на щастя, минулося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 30 травня росіяни також атакували Харків безпілотниками. Вони поцілили у тролейбусне депо у Слобідському районі міста. Постраждало двоє працівників підприємства, згорів тролейбус. Пошкоджено ще щонайменше 18 тролейбусів. Крім того, у понад 30 будинках поруч з депо вибиті вікна.