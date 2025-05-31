Ночью Россия обстреляла Харьков. Произошло восемь попаданий, на предприятии и СТО возникли пожары

Известно о пострадавшем человеке

Взрывы в Харькове прогремели в ночь на субботу, 31 мая. Россияне атаковали областной центр беспилотниками, зафиксировано восемь прилетов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, взрывы начались около трех часов ночи, на местах попаданий возникли пожары. В Киевском районе произошло попадание по территории производственного предприятия, один человек пострадал.

"В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО — повреждены помещения и несколько автомобилей", — написал Терехов в своем Telegram-канале.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию, что в Киевском районе пострадал человек. В Шевченковском районе, по предварительным данным, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 30 мая россияне также атаковали Харьков беспилотниками. Они попали в троллейбусное депо в Слободском районе города. Пострадали два работника предприятия, сгорел троллейбус. Повреждены еще не менее 18 троллейбусов. Кроме того, в более чем 30 домах рядом с депо выбиты окна.