В Україні створили 4-тонну робоплатформу для військових: що відомо про UGV "Protector" (фото)

Роботизована платформа по суті є повноцінною бронемашиною

Українські бронемашини не один раз рятували життя військових. Підвищенню безпеки сприятиме і нова розробка — дистанційно керований наземний робот UGV "Protector". Назвати його просто дроном важко — платформа затягнула на 4 тонни та може їхати зі швидкістю 60 км/год.

Роботизовану платформу втілену в металі "Українська бронетехніка" показала на оборонній виставці в Польщі. В компанії зазначили, що така розробка для них нова. Дальність, при якій можна керувати платформою — 15 км. Наразі розробок такого типу в Україні немає. Існуючі платформи мають іншу конфігурацію, тоді як ця схожа на повноцінний броньовик.

Використовувати розробку можна як розвідника, перевізника дронів, які можна запустити з небезпечного місця, підвозити на платформі вантажі або евакуювати поранених. Якщо встановити на Protector зброю, його можна використовувати як бойового робота.

UGV "Protector" може виконувати різні функції

На Protector можна навісити різне обладнання

Характеристики UGV "Protector"

Вага платформи — до 4 000 кг,

Двигун 190 к.с.

Швидкість — 60 ккм/год,

Балістичний захист — Stanag 4569 level 1,

Дальність зв'язку — 15 км,

Інтеграція в систему ситуаційної обізнаності ICoMWare.

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