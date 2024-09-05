В Україні створили 4-тонну робоплатформу для військових: що відомо про UGV "Protector" (фото)
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Роботизована платформа по суті є повноцінною бронемашиною
Українські бронемашини не один раз рятували життя військових. Підвищенню безпеки сприятиме і нова розробка — дистанційно керований наземний робот UGV "Protector". Назвати його просто дроном важко — платформа затягнула на 4 тонни та може їхати зі швидкістю 60 км/год.
Роботизовану платформу втілену в металі "Українська бронетехніка" показала на оборонній виставці в Польщі. В компанії зазначили, що така розробка для них нова. Дальність, при якій можна керувати платформою — 15 км. Наразі розробок такого типу в Україні немає. Існуючі платформи мають іншу конфігурацію, тоді як ця схожа на повноцінний броньовик.
Використовувати розробку можна як розвідника, перевізника дронів, які можна запустити з небезпечного місця, підвозити на платформі вантажі або евакуювати поранених. Якщо встановити на Protector зброю, його можна використовувати як бойового робота.
Характеристики UGV "Protector"
- Вага платформи — до 4 000 кг,
- Двигун 190 к.с.
- Швидкість — 60 ккм/год,
- Балістичний захист — Stanag 4569 level 1,
- Дальність зв'язку — 15 км,
- Інтеграція в систему ситуаційної обізнаності ICoMWare.
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