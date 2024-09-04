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Їх чекали майже 500 днів: де помітили БТР M1117 (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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M1117 Guardian Новина оновлена 04 вересня 2024, 08:01
M1117 Guardian. Фото defence-ua.com

Українські військові модернізували БТР під потреби

США планували передати Україні 250 бронетранспортерів M1117 Guardian — про це повідомили вперше в 2022 році, проте вони дійшли до України тільки навесні 2024. Наразі ж їх помітили на озброєнні 154-ї окремої механізованої бригади. На частину машин приварили "мангали".

Вони потрібні для захисту від ударів дронів або боєприпасів з них, зазначають у "Діфенс експрес". Затримка з постачанням була пов'язана з тим, що мали провести ремонтні роботи. Загалом на це знадобилось 499 днів. Остаточна кількість переданих БТР невідома.

M1117 Guardian
M1117 Guardian
БТР M1117 Guardian
Військові за M1117 Guardian

Характеристики M1117 Guardian

M1117 Guardian — це колісна броньована машина безпеки (ASV), розроблена та виготовлена ​​компанією Textron Marine & Land Systems для армії Сполучених Штатів. M1117 забезпечує баланс захисту, вогневої потужності та мобільності між легшими HMMWV і важчими Strykers.

  • Шасі 4x4 з незалежною підвіскою.
  • Максимальна швидкість 101 км/год.
  • Основне озброєння — 40-мм гранатомет Mk 19, великокаліберний кулемет M2HB калібру .50.
  • Додаткове озброєння — кулемет загального призначення M240H.

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#Зброя #БТР