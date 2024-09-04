Їх чекали майже 500 днів: де помітили БТР M1117 (фото)

Українські військові модернізували БТР під потреби

США планували передати Україні 250 бронетранспортерів M1117 Guardian — про це повідомили вперше в 2022 році, проте вони дійшли до України тільки навесні 2024. Наразі ж їх помітили на озброєнні 154-ї окремої механізованої бригади. На частину машин приварили "мангали".

Вони потрібні для захисту від ударів дронів або боєприпасів з них, зазначають у "Діфенс експрес". Затримка з постачанням була пов'язана з тим, що мали провести ремонтні роботи. Загалом на це знадобилось 499 днів. Остаточна кількість переданих БТР невідома.

M1117 Guardian

Військові за M1117 Guardian

Характеристики M1117 Guardian

M1117 Guardian — це колісна броньована машина безпеки (ASV), розроблена та виготовлена ​​компанією Textron Marine & Land Systems для армії Сполучених Штатів. M1117 забезпечує баланс захисту, вогневої потужності та мобільності між легшими HMMWV і важчими Strykers.

Шасі 4x4 з незалежною підвіскою.

Максимальна швидкість 101 км/год.

Основне озброєння — 40-мм гранатомет Mk 19, великокаліберний кулемет M2HB калібру .50.

Додаткове озброєння — кулемет загального призначення M240H.

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