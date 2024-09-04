Их ждали почти 500 дней: где заметили БТР M1117 (фото)
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Украинские военные модернизировали БТР под свои нужды
США планировали передать Украине 250 бронетранспортеров M1117 Guardian — об этом сообщили впервые в 2022 году, однако они дошли до Украины только весной 2024 года. В настоящее время их заметили на вооружении 154-й отдельной механизированной бригады. На часть машин приварили "мангалы".
Они необходимы для защиты от ударов дронов или боеприпасов с них, отмечают в "Дифэнс экспресс". Задержка со снабжением была связана с тем, что должны были провести ремонтные работы. Всего на это ушло 499 дней. Окончательное количество передаваемых БТР неизвестно.
Характеристики M1117 Guardian
M1117 Guardian – это колесная бронированная машина безопасности (ASV), разработанная и изготовленная компанией Textron Marine & Land Systems для армии Соединенных Штатов. M1117 обеспечивает баланс защиты, огневой мощности и мобильности между более легкими HMMWV и более тяжелыми Strykers.
- Шасси 4x4 с независимой подвеской.
- Максимальная скорость 101 км/ч.
- Основное вооружение – 40-мм гранатомет Mk 19, крупнокалиберный пулемет M2HB калибра .50.
- Дополнительное вооружение – пулемет общего назначения M240H.
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