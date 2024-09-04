Укр

Их ждали почти 500 дней: где заметили БТР M1117 (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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M1117 Guardian Новость обновлена 04 сентября 2024, 08:01
M1117 Guardian. Фото defence-ua.com

Украинские военные модернизировали БТР под свои нужды

США планировали передать Украине 250 бронетранспортеров M1117 Guardian — об этом сообщили впервые в 2022 году, однако они дошли до Украины только весной 2024 года. В настоящее время их заметили на вооружении 154-й отдельной механизированной бригады. На часть машин приварили "мангалы".

Они необходимы для защиты от ударов дронов или боеприпасов с них, отмечают в "Дифэнс экспресс". Задержка со снабжением была связана с тем, что должны были провести ремонтные работы. Всего на это ушло 499 дней. Окончательное количество передаваемых БТР неизвестно.

M1117 Guardian
M1117 Guardian
БТР M1117 Guardian
Военные по M1117 Guardian

Характеристики M1117 Guardian

M1117 Guardian – это колесная бронированная машина безопасности (ASV), разработанная и изготовленная компанией Textron Marine & Land Systems для армии Соединенных Штатов. M1117 обеспечивает баланс защиты, огневой мощности и мобильности между более легкими HMMWV и более тяжелыми Strykers.

  • Шасси 4x4 с независимой подвеской.
  • Максимальная скорость 101 км/ч.
  • Основное вооружение – 40-мм гранатомет Mk 19, крупнокалиберный пулемет M2HB калибра .50.
  • Дополнительное вооружение – пулемет общего назначения M240H.

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#Оружие #БТР