Україна використовує британські ракети Brimstone по окупантах: що відомо про них (відео)

Україна отримувала ракети кількох видів

Ракети британського виробництва Brimstone не часті гості в новинних сводках. Їхнє використання на камеру потрапляє нечасто.

Портал "Діфенс експрес" зазначає, що саме ці ракети були використані на відео підрозділу UA Reg Team. Таких ракет є кілька типів, Україна отримувала перші партії ракет Brimstone 1. Пізніше почали передавати і Brimstone 2, зокрема модифікацію Brimstone 2 Dual Mode. В ній може бути два типи наведення на ціль: з використанням лазерної підсвітки на ціль або ж з радіолокаційною голівкою самонаведення.

Обидві ракети достатньо нові — Brimstone 1 випускають з 2005, Brimstone 2 з 2014. Ракета Brimstone 1 вибухає при безпосередньому ударі або по радіосигналу з командою. Brimstone 1 та Dual Mode Brimstone 1 відрізнялись системою наведення, тоді як у Brimstone 2 суттєво зросла дальність — з 20 км до 60 км.

Характеристики ракет Brimstone

Портал "Мілітарний", стверджує, що ракети, які отримувала Україна, були з активною голівкою самонаведення. Запускали ракети з вантажівки. Також Україна має машини Wolfram під ці ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав, про використання бомб JDAM-ER Україною. Зокрема ними знищили міст в Курській області.