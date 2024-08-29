Танк "Оплот" засвітився на фронті: де він служить та чому це важливо (фото, відео)

Це може бути перша офіційна поява "Оплота" в Силах оборони

Для ЗСУ в 2023 році мали замовити танки "Оплот" — найсучасніші бронемашини українського виробництва. Однак вони дуже рідко з’являються в медіапросторі.

Днями оборонці Харківської області "Залізна бригада" (3 танкова бригада) опублікували фото ОБТ "Оплот" на фронті. Портал "Діфенс експрес" зазначає, що "це перша за весь час повномасштабної війни проти РФ згадка про танк "Оплот" в бойових порядках Сил оборони України".

Якщо мова йде про БМ "Оплот", яких в України на момент вторгнення було всього кілька одиниць, то його розробили в Харкові. Він є найновішим танком із серії Т-84 і одночасно його докорінною модернізацією. Прийнятий на озброєння у 2009 році, більшу частину вироблених танків поставляли за кордон. З 2020 року впроваджувалась заміна комплектуючих виключно на українські, адже там були деталі виробництва РФ.

Однак на фото може бути і попередня версія — танк Т-84 "Оплот", що був представлений у 1999 році та за рік поставлений на озброєння. Він міг бути також модернізований. Вони майже не відрізняються зовні.

Танки Т-84 "Оплот" та БМ "Оплот"(робоча назва "Оплот-М")

Спільне:

Озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата КБА-3,7,62-мм спарений кулемет (для легкоброньованих цілей) і 12,7-мм зенітний кулемет (на даху башти)

Запас ходу по пересіченій місцевості — 350—400 км,

Глибина водної перешкоди без підготовки 1,8 м, з підготовкою — 5 м.

Відмінне:

Вага — Т-84 важив 48 тонн/БМ — 51 т,

Система передач — механічна/автоматична,

Боєкомплект 40 постр./46 постр.

Також сучасніший танк має цифрову систему керування вогнем та покращену броню.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка техніка використовувалась ЗСУ під час прориву в Курській області РФ. Серед них не тільки західне озброєння.