Танк "Оплот" засветился на фронте: где он служит и почему это важно (фото, видео)

Это может быть первое официальное появление "Оплота" в Силах обороны

Для ВСУ в 2023 году должны были заказать танки "Оплот" — самые современные бронемашины украинского производства. Однако они очень редко появляются в медиапространстве.

На днях защитники Харьковской области "Железная бригада" (3 танковая бригада) опубликовали фото ОБТ "Оплот" на фронте. Портал "Дифенс экспресс" отмечает, что "это первое за все время полномасштабной войны против РФ упоминание о танке "Оплот" в боевых порядках Сил обороны Украины".

Если речь идет о БМ "Оплот", которых у Украины на момент вторжения было всего несколько единиц, его разработали в Харькове. Это новейший танк из серии Т-84 и одновременно его глубокая модернизация. Принят на вооружение в 2009 году, большую часть производимых танков поставляли за границу. С 2020 года внедрялась замена комплектующих исключительно украинскими, ведь там были детали производства РФ.

Однако на фото может быть и предыдущая версия — танк Т-84 "Оплот", представленный в 1999 году и через год поставленный на вооружение. Он мог быть также модернизирован. Они почти не отличаются снаружи.

Танки Т-84 "Оплот" и БМ "Оплот" (рабочее название "Оплот-М")

Совместное:

Вооружение – 125-мм гладкоствольная пушка КБА-3,7,62-мм спаренный пулемет (для легкобронированных целей) и 12,7-мм зенитный пулемет (на крыше башни)

Запас хода по пересеченной местности — 350-400 км,

Глубина водного препятствия без подготовки 1,8 м, с подготовкой – 5 м.

Отличное:

Вес — Т-84 весил 48 тонн/БМ — 51 т,

Система передач – механическая/автоматическая,

Боекомплект 40 выстр./46 выстр.

Более современный танк имеет цифровую систему управления огнем и улучшенную броню.

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