Советскую С-300 хотят заменить: что это за комплекс и кто работает над разработкой нового (видео)

Есть несколько видов С-300, но более серьезная проблема – не недостаток ЗРК

Заседание контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) принесло нашему государству как конкретные последствия в виде военной помощи, так и важные инвестиции в дальнейшую обороноспособность. Среди обещаний, в частности, разработка нового оружия совместно с США.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что при поддержке европейских компаний Украина и США будут разрабатывать и производить замену для зенитного комплекса С-300. Под заменой может подразумеваться разработка аналога, считает "Милитарный". Сообщается, что Украина на 2022 год имела 25-30 дивизионов С-300ПТ/ПС в разном состоянии боеготовности. Это около 250 ЗРК С-300 всех типов. Существует 3 основных типа С-300: С-300 ПТ, С-300 ПС и С-300 В. Особенность – вертикальный взлет ракеты.

С-300 ПТ (подвижная, транспортируемая)

Используется зенитная управляемая ракета с бортовым радиопеленгатором. Дальность поражения аэродинамических целей до 75 км. Высота поражения цели – от 25 метров до 27 километров. Используют ракету ЗУР 5В55К.

С-300 ПС (подвижная, самоходная)

Имеет аналогичные показатели по дальности и высоте поражения цели, однако выигрывает в результате маневренности. На развертывание нужно всего 5 минут. Используют ракету ЗУР 5В55Р.

С-300В

Компоненты ЗРК помещены на гусеницы шасси от танка Т-80. Впечатляют баллистические и оперативно-тактические ракеты, летательные аппараты на дальности до 100 км (при ракете ЗУР 9М82). С ракетой ЗУР 9М83 – аэродинамические цели на расстоянии 75 км. "Видит" цель ЗРК за 300 км.

Несмотря на устаревший С-300, остается грозным оружием, однако самая большая проблема — нехватка ракет. В украинских ЗРК используют в основном ракеты ЗУР 5В55К, которые уже не производятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бомбах JDAM-ER, которые Украина использовала, в том числе и во время наступления в Курской области. Их запускали особым образом, чтобы не попасть под огонь вражеских ЗРК.