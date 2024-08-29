"Довіряти терористам не можна": Сирський нагадав про Іловайськ на десяту річницю трагедії

Іловайськ – сторінка української незламності

У четвер, 29 серпня, в День пам'яті захисників України відзначається 10 річниця запеклих та жорстоких боїв за Іловайськ. Саме в цей день у 2014 році російські війська розстріляли "зелений коридор", яким виходили наші бійці з оточення.

Про річницю трагедії нагадав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, цей день назавжди залишить в пам'яті як нагадування про жорстокість ворога.

"Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу", — написав він.

Головнокомандувач зауважив, що будь-які переговори із терористами та вбивцями смертельно небезпечна справа, адже їм не можна довіряти.

"Дякую українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу. Ваші діти — справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно", — додав Сирський.

Що відбулось у Іловайську

Бої під Іловайськом та у ньому, які розпочались напочатку серпня 2024 року, називають Іловайським котлом. Адже там наші захисники потрапили у вороже оточення. Спочатку останнього місяця літа 10 років назад ЗСУ почали наступ на цьому напрямку, внаслідок якого вони відкинули ворога. Проте вже 24 серпня РФ пригнала підкріплення, яке в десять разів перевищувало ресурси української армії.

Іловайський котел на мапі

В ході боїв наші військові потрапили в оточення, яке кілька разів намагались прорвати інші бригади ЗСУ. Після кількох марних спроб Україна домовилась з РФ про "зелені коридори" у двох напрямках. Напередодні гуманітарної місії окупанти висунули вимогу, щоб українські військові йшли "коридорами" без зброї. Вже 29 серпня 2014 року під час просування ЗСУ "зеленими коридорами" окупанти підступно обстріляли їх.

Зауважимо, що в котел потрапило приблизно 1300-1500 українських воїнів. За офіційними даними Генеральної прокуратури, тоді загинули 366 українських військовослужбовців, ще 429 були поранені, 84 зникли безвісти. Близько 300 воїнів потрапили в полон.

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