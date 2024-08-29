"Доверять террористам нельзя": Сырский напомнил об Иловайске на десятую годовщину трагедии

Иловайск – страница украинской несокрушимости

В четверг, 29 августа, в День памяти защитников Украины отмечается 10-я годовщина жестоких боев за Иловайск. Именно в этот день в 2014 году российские войска расстреляли "зеленый коридор", которым выходили наши бойцы из окружения.

О годовщине трагедии напомнил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, этот день навсегда останется в памяти как напоминание о жестокости врага.

"Иловайск – это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помним, что, несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу", – написал он.

Главнокомандующий отметил, что какие-либо переговоры с террористами и убийцами смертельно опасны, ведь им нельзя доверять.

"Спасибо украинским матерям и родителям за их детей, которые отдали свою жизнь за независимость Украины, свободу всего украинского народа. Ваши дети — настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно", — добавил Сырский.

Что произошло в Иловайске

Бои под Иловайском и в нем, которые начались в начале августа 2024, называют Иловайским котлом. Там наши защитники попали во вражеское окружение. В начале последнего месяца лета 10 лет назад ВСУ начали наступление на этом направлении, в результате которого они откинули врага. Однако уже 24 августа РФ пригнала подкрепление, в десять раз превышавшее ресурсы украинской армии.

Иловайский котел на карте

В ходе боев наши военные попали в оцепление, которое несколько раз пытались прорвать другие бригады ВСУ. После нескольких напрасных попыток Украина договорилась с РФ о "зеленых коридорах" в двух направлениях. Накануне гуманитарной миссии оккупанты выдвинули требование, чтобы украинские военные шли "коридорами" без оружия. Уже 29 августа 2014 во время продвижения ВСУ "зелеными коридорами" оккупанты коварно обстреляли их.

Заметим, что в котел попало около 1300-1500 украинских воинов. По официальным данным Генеральной прокуратуры, тогда погибли 366 украинских военнослужащих, еще 429 были ранены, 84 пропали без вести. Около 300 воинов попало в плен.

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