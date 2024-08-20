Тернополян після російської атаки попередили про небезпеку отруєння хлором: як вберегтись

Батьків попросили забрати дітей з дитсадків, а вулиці поливають водою

У Тернополі оговтуються від наслідків удару шахедом по резервуару з пальним. О третій ночі спричинив величезну пожежу, дим від якої було видно в усіх мікрорайонах Файного міста та навіть в околицях. І якщо спочатку стовб диму підіймався високо вгору, а шкідливі часточки опинились у високих шарах атмосфери, то тепер фахівці повідомили про значне забруднення повітря — вміст хлору перевищено у 4-10 разів.

Зокрема, Оксана Чайчук, головна державна санітарна лікарка Тернопільщини, рекомендує працівникам дошкільних закладів не допускати перебування дітей на вулиці. Батьків попросили забрати дітей з дитсадків за можливості, а школярів залишити вдома. Також радять не відчиняти вікна і не допускати потрапляння атмосферного повітря у приміщення. А вікна і двері завішати вологими простирадлами.

Тим часом комунальні служби уже розпочали поливання доріг міста для зменшення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Адже хлор — це дуже шкідлива для організму важка сполука, що осідає в низинах. Тому якщо є можливість, краще застосовувати рекуператор (пристрій, який забезпечує повітрообмін в приміщенні). Також просять, попри спеку, не купатись у водоймах та не перебувати біля водних об’єктів взагалі.

Як передає кореспондент "Телеграфу" з Тернополя, жодної паніки у Файному місті не спостерігається. Людей на вулиці відчутно поменшало, зокрема дітей. О 14:40 пожежу загасили, повідомили у ДСНС. Стовпа диму також уже не видно.

Небезпека хлору в повітрі: як вберегтись

Перевищення вмісту хлору в повітрі становить серйозну загрозу для здоров'я людей. Хлор — це важкий газ, який осідає в низинах та підвалах, створюючи небезпечні концентрації. При контакті з вологою поверхнею дихальних шляхів він утворює соляну кислоту, що призводить до подразнення та пошкодження тканин.

Симптоми отруєння хлором

При отруєнні хлором можуть з'явитися такі симптоми: сухість та печіння в горлі, кашель, утруднене дихання, біль у грудях, нудота, блювота, головний біль, запаморочення. У важких випадках можливі набряк легень, втрата свідомості та навіть зупинка дихання.

Заходи безпеки

Щоб вберегтися від впливу хлору, слід залишатися в приміщенні, щільно закривши вікна та двері. Рекомендується використовувати вологі тканини для закриття щілин. При виході на вулицю варто надягати захисну маску або респіратор. Важливо пити багато води для зменшення подразнення дихальних шляхів.

Раніше "Телеграф" публікував коментарі тернополян, які чули звуки страшного вибуху посеред ночі. Також ми показували екслюзивні фото та відео.