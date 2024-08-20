Тернополян после российской атаки предупредили об опасности отравления хлором: как уберечься

Родителей попросили забрать детей из детсадов, а улицы поливают водой

В Тернополе приходят в себя от последствий удара шахедом по резервуару с горючим. В три ночи вызвал огромный пожар, дым от которого был виден во всех микрорайонах областного центра и даже в окрестностях. И если сначала столб дыма поднимался высоко вверх, а вредные частицы оказались в высоких слоях атмосферы, то теперь специалисты сообщили о значительном загрязнении воздуха — содержание хлора превышено в 4-10 раз.

В частности, Оксана Чайчук, главный государственный санитарный врач Тернопольщины, рекомендует работникам дошкольных учреждений не допускать пребывания детей на улице. Родителей попросили забрать детей из детсадов по возможности, а школьников оставить дома. Также советуют не открывать окна и не допускать попадания атмосферного воздуха в помещение. А окна и двери завесить влажными простынями.

Тем временем коммунальные службы уже начали полив дорог города для уменьшения концентрации вредных веществ в воздухе. Ведь хлор – это очень вредное для организма тяжелое соединение, которое оседает в низовьях. Поэтому, если есть возможность, лучше применять рекуператор (устройство, обеспечивающее воздухообмен в помещении). Также просят, несмотря на жару, не купаться в водоемах и не находиться возле водных объектов вообще.

Как передает корреспондент "Телеграфа" из Тернополя, ни одной паники в Файном городе не наблюдается. Людей на улице ощутимо стало меньше, в том числе детей. В 14:40 пожар был потушен, сообщили в ГСЧС. Столб дыма тоже уже не виден.

Опасность хлора в воздухе: как уберечься

Превышение содержания хлора в воздухе представляет серьезную угрозу для здоровья людей. Хлор – это тяжелый газ, который оседает в низовьях и подвалах, создавая опасные концентрации. При контакте с влажной поверхностью дыхательных путей он образует соляную кислоту, что приводит к раздражению и повреждению тканей.

Симптомы отравления хлором

При отравлении хлором могут появиться следующие симптомы: сухость и жжение в горле, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди, тошнота, рвота, головная боль, головокружение. В тяжелых случаях возможны отек легких, потеря сознания и даже остановка дыхания.

Меры безопасности

Чтобы уберечься от воздействия хлора, следует оставаться в помещении, плотно закрыв окна и двери. Рекомендуется использовать влажные ткани для закрытия щелей. При выходе на улицу следует надевать защитную маску или респиратор. Важно пить много воды для уменьшения раздражения дыхательных путей.

Ранее "Телеграф" публиковал комментарии тернополян, которые слышали звуки страшного взрыва ночью. Также мы показывали эксклюзивные фото и видео.