Возили херсонцям хліб і воду: російські окупанти вбили двох друзів-волонтерів
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Роман Мрочко розповів, що про них відомо
У середу, 14 серпня, росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону. Під час цієї атаки загинуло двоє волонтерів Владислав Завтур і Андрій Студинський з благодійного фонду "Маві Хіляль Україна".
Російські терористи атакували з дрона, коли волонтери розливали безкоштовну воду херсонцям. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці у Телеграм.
Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин в лікарні, йому було 61 рік.
"Ці люди протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу", — йдеться в дописі.
Мрочко додав, що окупанти роблять все можливе, аби гуманітарна ситуація на Херсонщині тільки погіршувалась і їм відмовились допомагати через постійну небезпеку.
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