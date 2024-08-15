Возили херсонцям хліб і воду: російські окупанти вбили двох друзів-волонтерів

Роман Мрочко розповів, що про них відомо

У середу, 14 серпня, росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону. Під час цієї атаки загинуло двоє волонтерів Владислав Завтур і Андрій Студинський з благодійного фонду "Маві Хіляль Україна".

Російські терористи атакували з дрона, коли волонтери розливали безкоштовну воду херсонцям. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці у Телеграм.

Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин в лікарні, йому було 61 рік.

"Ці люди протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу", — йдеться в дописі.

Мрочко додав, що окупанти роблять все можливе, аби гуманітарна ситуація на Херсонщині тільки погіршувалась і їм відмовились допомагати через постійну небезпеку.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна втратила професійного льотчика. Капітану Олександру Мигулі було 27 років. Детальніше про це читайте за посиланням.