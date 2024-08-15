Возили херсонцам хлеб и воду: российские оккупанты убили двух друзей-волонтеров

Роман Мрочко рассказал, что о них известно

В среду, 14 августа, россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Во время этой атаки погибли два волонтера Владислав Завтур и Андрей Студинский из благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина".

Российские террористы атаковали с дрона, когда волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своей странице в Телеграмме.

Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур умер через несколько часов в больнице, ему было 61 год.

"Эти люди в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Начали программу по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа", — говорится в сообщении.

Мрочко добавил, что оккупанты делают все возможное, чтобы гуманитарная ситуация в Херсонской области только ухудшалась и им отказались помогать из-за постоянной опасности.

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