По всій Україні оголошували повітряну тривогу: в чому була причина

Вона тривала близько 20 хвилин

По всі території України оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза застосування ворогом ракетного озброєння.

У пресслужбі Повітряних сил о 18:13 повідомили, що в Росії злетів літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Проте вже о 18:29 було оголошено відбій тривоги. Але це не стосується Харківської та Донецької областей.

Варто зазначити, що перед цим тривога була оголошена лише в деяких областях України. Тоді причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.

Як повідомляють моніторингові пабліки, у Миколаївській області сьогодні було збито дві ракети "Іскандер-М". Також сили оборони збили 2 керовані авіаційні ракети.

Довідково: МіГ-31 ― це радянський винищувач, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. Його модифікація МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Тому під час зльоту винищувачів в Україні включають сирену у всіх областях. Наразі такі ракети можуть запускати лише винищувачі модифікації МіГ-31К. Винищувач може нести тільки один снаряд.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 5 серпня, російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. Повітряна тривога оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч.