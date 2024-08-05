По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в чем была причина

Она длилась около 20 минут

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Существовала угроза применения врагом ракетного вооружения.

В пресс-службе Воздушных сил в 18:13 сообщили, что в России взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал". Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Однако уже в 18:29 был объявлен отбой тревоги. Но это не касается Харьковской и Донецкой областей.

Стоит отметить, что перед этим тревога была объявлена лишь в некоторых областях Украины. Тогда причиной явилась угроза применения баллистического вооружения.

Как сообщают мониторинговые паблики, в Николаевской области сегодня были сбиты две ракеты "Искандер-М". Также Силы обороны сбили 2 управляемые авиационные ракеты.

Для справки. МиГ-31 ― это советский истребитель, способный поражать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. Его модификация МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Поэтому при взлете истребителей в Украине включают сирену во всех областях. Пока такие ракеты могут запускать только истребители модификации МиГ-31К. Истребитель может нести только один снаряд.

Напомним, в ночь на понедельник, 5 августа, российские оккупанты атаковали Киевщину ударными дронами. Воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь.