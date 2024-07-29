"Сидіть вдома": танкіст ЗСУ різко висловився про мобілізацію ухилянтів

Пару раз стрельнуть і втечуть

Ухилянтів та невмотивованих людей на фронт відправляти не треба. Вони "пару раз стрельнуть" і втечуть.

Про це "Телеграфу" розповів танкіст Збройних сил України (ЗСУ) 118 окремої механізованої бригади (ОМБР) "Мирік". За його словами, йти воювати мають мотивовані люди, які хочуть перемоги і будуть її досягати на полі бою.

"Сидіть вдома, вас тут не треба. Ухилянтів нам не треба. Нам треба мотивовані люди", — каже танкіст.

Він наголосив, що людина, яку на фронт загнали силою, не принесе там користі. Чоловік "пару раз стрельне" і втече, а залишаться ті, хто будуть боронити державу за будь-яку ціну.

"Мирік" зауважив, що держава має відправляти на поле бою мотивованих людей, а як це робити — їй вирішувати. Чоловіки, які не хочуть воювати відберуть у справжніх бійців не тільки час, адже їх "не бажання" може дорого коштувати ЗСУ.

"Нам треба ті, хто хочуть перемоги. Якщо він не хоче, він прийде, проїдеться на танку, раз стрільне і втікне. А нащо нам такі люди. От нащо? Вони нам не треба", — каже боєць.

Нагадаємо, що танкісти ЗСУ розкритикували "під нуль" легендарні танки Abrams. Вже відомо за, що їх сварять і що з ними не так.

Раніше "Телеграф" писав, що волонтер пояснив, чому люди не їдуть з міст на лінії фронту.