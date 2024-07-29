"Сидите дома": танкист ВСУ резко высказался о мобилизации уклонистов

Пару раз стрельнут и сбегут

Уклонистов и немотивированных людей на фронт отправлять не нужно. Они "пару раз стрельнут" и сбегут.

Об этом "Телеграфу" рассказал танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) 118-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) "Мырик". По его словам, идти воевать должны мотивированные люди, которые хотят победы и будут ее достигать на поле боя.

"Сидите дома, вас здесь не надо. Уклонистов нам не надо. Нам нужны мотивированные люди ", — говорит танкист.

Он подчеркнул, что человек, которого на фронт загнали силой, не принесет там пользы. Мужчина "пару раз стрельнет" и сбежит, а останутся те, кто будут защищать государство любой ценой.

"Мырик" отметил, что государство должно отправлять на поле боя мотивированных людей, а как это делать — ему решать. Мужчины, которые не хотят воевать, отберут у настоящих бойцов не только время, ведь их "не желание" может дорого стоить ВСУ.

"Нам нужны те, кто хотят победы. Если он не хочет, он придет, проедется на танке, раз стрельнет и сбежит. А зачем нам такие люди. Вот зачем? Они нам не нужны", — говорит боец.

Напомним, что танкисты ВСУ раскритиковали "под ноль" легендарные танки Abrams. Уже известно, за что их ругают и что с ними не так.

Ранее "Телеграф" писал, что волонтер объяснил, почему люди не уезжают из городов на линии фронта.