Росія вперше вдарила по Харкову бомбами ФАБ-500: у прокуратурі озвучили подробиці

Наслідки удару зафіксували правоохоронці

Армія Росії під час обстрілу Харкова 27 червня вперше застосувала авіабомби ФАБ-500. Під ударом опинився Київський район міста, постраждали чотири особи.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

За словами голови прокуратури, місто обстрілювали з населеного пункту Майський, Бєлгородської області за допомогою літака Су-34. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. На місці обстрілу продовжують працювати прокурори та слідчі поліції, щоб зафіксувати воєнні злочини росіян.

"Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для удару по Харкову використали два ФАБ-500 з УМПК", — сказав Олександр Фільчаков.

Авіабомба ФАБ-500 – це радянська некерована авіаційна бомба із фугасною боєголовкою, маса якої 500 кг. Сумісна з більшістю радянських літаків. Вона вражає мету вибухом, осколками корпусу та ударною хвилею, а на місці вибуху утворюється вирва діаметром близько 8,5 метрів та 3 метри глибиною. Також авіабомба отримала УМПК (модуль планування та корекції), який дозволив використовувати її як високоточну зброю на відстані до 40-70 км.

Росія застосовувала ФАБ-500 під час війни в Афганістані, громадянської війни в Сирії та використовує у війні проти України — запускає з літаків Су-35. Як раніше говорив колишній спікер Повітряних Сил ЗСУ, протидіяти цим бомбам теоретично можна, але збити їх складно та майже неможливо.

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