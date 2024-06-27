Россия впервые ударила по Харькову бомбами ФАБ-500: в прокуратуре озвучили подробности

Последствия удара зафиксировали правоохранители

Армия России во время обстрела Харькова 27 июня впервые применила авиабомбы ФАБ-500. Под ударом оказался Киевский район города, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По словам главы прокуратуры, город обстреливали с населенного пункта Майский, Белгородской области России при помощи самолета Су-34. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. На месте обстрела продолжают работать прокуроры и следователи полиции, чтобы зафиксировать военные преступления россиян.

"Установлено, что сегодня российские военные впервые для удара по Харькову использовали два ФАБ-500 с УМПК", — сказал Александр Фильчаков.

Авиабомба ФАБ-500 — это советская неуправляемая авиационная бомба с фугасной боеголовкой, масса которой 500 кг. Совместима с большинством советских самолетов. Она поражает цель взрывом, осколками корпуса и ударной волной, а на месте взрыва образуется воронка диаметром около 8,5 метров и 3 метра глубиной. Также авиабомба получила УМПК (модуль планирования и коррекции), который позволил использовать ее в качестве высокоточного оружия на расстоянии до 40-70 км.

Россия применяла ФАБ-500 во время войны в Афганистане, гражданской войны в Сирии и использует в войне против Украины — запускает с самолетов Су-35. Как ранее говорил бывший спикер Воздушных Сил ВСУ, противодействовать этим бомбам теоретически можно, но сбить их сложно и почти невозможно.

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