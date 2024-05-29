Мав "Золотий хрест" та президентську відзнаку: на Вінниччині прощаються з захисником-переселенцем

Захисник був на фронті з квітня 2022 року

Україна щодня прощається із військовими, що загинули обороняючи Україну від загарбників. Навіки 40 років залишиться Олександру Русакову — 29 травня з захисником прощаються у Білопіллі Вінницької області. Він загинув на Донеччині, боронячи свій рідний край від окупантів.

Про це розповіли на сторінці Білопільський КСК Глуховецької територіальної громади. Героя похоронять на сільському кладовищі в селі Білопілля. Чоловік з родиною був змушений переїхати на Вінниччину з Донеччини після повномасштабного вторгнення.

Олександр Русаков народився в Мар’їнському районі, строкову службу проходив на початку 2000-х в десантних військах. З квітня 2022 року був призваний за мобілізацією та відправився захищати Україну на свою малу Батьківщину — Донецьку область.

Під час служби виявив хоробрість та відвагу, отримав президентську відзнаку "За оборону України" та почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "Золотий Хрест". Його вручають рядовим, сержантам чи старшинам за проявлену мужність та успішне виконання завдання під час бою. У захисника залишились батьки та дружина. В громаді 29 травня оголошене днем жалоби.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель Івана Смирнова. Чоловік захищав Україну разом з батьком.