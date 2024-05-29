Имел "Золотой крест" и президентский знак отличия: в Винницкой области прощаются с защитником-переселенцем

Защитник был на фронте с апреля 2022 года

Украина ежедневно прощается с военными, которые погибли, защищая Украину от захватчиков. Навеки 40 лет останется Александру Русакову – 29 мая с защитником прощаются в Белополье Винницкой области. Он погиб на Донетчине, защищая свой родной край от оккупантов.

Об этом рассказали на странице Белопольского КСК Глуховецкого территориального общества. Героя похоронят на деревенском кладбище в селе Белополье. Мужчина с семьей был вынужден переехать в Винницкую область из Донецкой после полномасштабного вторжения.

Александр Русаков родился в Марьинском районе, срочную службу проходил в начале 2000-х в десантных войсках. С апреля 2022 года был призван по мобилизации и отправился защищать Украину на свою малую Родину – Донецкую область.

Во время службы проявил храбрость и отвагу, получил президентский знак отличия "За оборону Украины" и почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест". Его вручают рядовым, сержантам или старшинам за проявленное мужество и успешное выполнение задания во время боя. У защитника остались родители и жена. В общине 29 мая объявлено днем траура.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели Ивана Смирнова. Мужчина защищал Украину вместе с отцом.