В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу: подробиці (оновлено)

Громадянам радили перебувати в укриттях

У понеділок, 20 травня, в Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека по всій території України.

О 18:14 пресслужба Повітряних сил України повідомила про оголошення тривоги. Там зазначили, що зафіксовано зліт зразу шести літаків МіГ-31К.

Чотири борти злетіли з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії. А ще два — з Астрахані. У ПС наголосили, що можливі пуски ракет "Кинджал".

18:49 Повітряні сили оголосили про відбій тривоги по МіГ-31.

18:41 У моніторингових пабліках повідомляють, що МіГи нібито відпрацьовують пускові маневри. Також зазначається, що поки вони пускають фальш-цілі, але до відбою тривоги українцям радять знаходитися в укриттях.

18:35 У Повітряних силах повідомили про ціль через Сумщину на Полтавщину.

Мапа повітряних тривог станом на 18:54

Для довідки: МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які малопомітні для української протиповітряної оборони, в чому полягає їхня основна небезпека. Тому коли росіяни підіймають їх у повітря, тривогу оголошують по всій Україні й вона може бути досить тривалою, оскільки вони дозаправляють МіГ у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, 8 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вибухи пролунали у кількох містах та областях.