У Києві та в ряді інших областей оголошено повітряну тривогу: у чому причина

У частині областей України 19 квітня оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичної зброї з боку російських окупантів.

Про це пишуть у моніторингових Telegram-каналах. Усіх просять залишатися у укриттях до відповідного розпорядження.

Повідомляється, що було зафіксовано балістичну мету у бік Київщини, але вона припинила своє існування.

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