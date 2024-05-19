У Києві та в ряді інших областей оголошено повітряну тривогу: у чому причина
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У частині областей України 19 квітня оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичної зброї з боку російських окупантів.
Про це пишуть у моніторингових Telegram-каналах. Усіх просять залишатися у укриттях до відповідного розпорядження.
Повідомляється, що було зафіксовано балістичну мету у бік Київщини, але вона припинила своє існування.
Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф".