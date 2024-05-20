В Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу: подробности (обновлено)

Гражданам советовали находиться в укрытиях

В понедельник, 20 мая, в Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу. Существовала ракетная опасность по всей территории Украины.

В 18:14 пресс-служба Воздушных сил Украины сообщила о тревоге. Там отметили, что зафиксирован взлет сразу шести самолетов МиГ-31К.

Четыре борта взлетели с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России. А еще два – из Астрахани. В ПС подчеркнули, что возможны пуски ракет "Кинжал".

18:49 Воздушные силы объявили об отбое тревоги по МиГ-31.

18:41 В мониторинговых пабликах сообщают, что МиГи якобы отрабатывают пусковые маневры. Также отмечается, что пока они пускают фальш-цели, но до отбоя тревоги украинцам советуют находиться в укрытиях.

18:35 В Воздушных силах сообщили о цели через Сумщину на Полтавщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:54

Для справки: МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине и она может быть достаточно длительной, поскольку они дозаправляют МиГ в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, 8 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Взрывы раздались в нескольких городах и областях.