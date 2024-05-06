Масштабна повітряна тривога ширилась Україною: яка загроза (оновлено)

В укриттях необхідно перебувати до відбою

Територією України ширилась масштабна повітряна тривога. Загроза була через ймовірні пуски балістичних ракет.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. Громадян закликали залишатись в укриттях до відбою сирени.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" — йдеться у повідомленні.

UPD: о 8:12 почались відбої по областях України. Станом на 8:20 загроза зберігалась для Запорізької області.

Тривогу було оголошено у південних, центральних та східних областях. Моніторингові чати писали про загрозу пусків ракет з тимчасово окупованого Криму.

Проте згодом, за їхніми ж даними, повітряних цілей не було зафіксовано. Але нехтувати небезпекою було не варто, тому залишатись в укриттях потрібно до відбою.

Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 6 травня, росіяни знову атакували Суми "шахедами". Як і 11 квітня, удар припав по енергетичній інфраструктурі. Через масовану атаку БПЛА довелося перевести об’єкти критичної інфраструктури Сум на резервне живлення.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що росіяни з Курської області атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Мобільні вогневі групи ППО 12 з них знищили на Сумщині.

Раніше "Телеграф" писав, що спікер Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук закликав не нехтувати правилами безпеки, адже у дні визначальних дат, свят або напередодні них росіяни можуть влаштовувати обстріли.