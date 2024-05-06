Масштабная воздушная тревога распространялась по Украине: какая угроза (обновлено)

В укрытиях необходимо находиться до отбоя

По территории Украины распространялась масштабная воздушная тревога. Угроза была из-за вероятных пусков баллистических ракет.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ. Граждан призывали оставаться в укрытиях до отбоя сирены.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.

UPD: в 8:12 начались отбои по областям Украины. По состоянию на 8.20 угроза сохранялась для Запорожской области.

Тревога была объявлена в южных, центральных и восточных областях. Мониторинговые чаты писали об угрозе пусков ракет с временно оккупированного Крыма.

Однако позже, по их же данным, воздушные цели не были зафиксированы. Но пренебрегать опасностью не стоило, поэтому оставаться в укрытиях нужно было до отбоя.

Напомним, что в ночь на понедельник, 6 мая, россияне снова атаковали Сумы "шахедами". Как и 11 апреля, удар пришелся по энергетической инфраструктуре. Из-за массированной атаки БПЛА пришлось перевести объекты критической инфраструктуры Сум на резервное питание.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что россияне из Курской области атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Мобильные огневые группы ПВО 12 из них уничтожили в Сумской области.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук призвал не пренебрегать правилами безопасности, ведь в дни определяющих дат, праздников или накануне россияне могут устраивать обстрелы.