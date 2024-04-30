"Роблю ставку на наземних роботів": яких технологічних проривів очікувати на фронті через рік

Україна вже створила як мінімум два аналоги російського "Ланцету"

Вже через рік, за наявності належного фінансування та належної підтримки військово-політичного керівництва, поле бою можуть заполонити новітні українські роботизовані системи. Серед них будуть і нові БПЛА, і наземні роботи.

Таку думку "Телеграфу" висловив фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш в інтерв’ю під назвою "Над нашими містами постійно висять російські розвідники. Якщо не вирішити проблему, залишимося в тилу без нічого".

Він зазначив, що Україна вже створила як мінімум два аналоги російського "Ланцету"

"Їх потрібно доводити до серії та активно запускати, бо у нас ця ніша порожня. Ми не маємо повноцінного серійного аналога "Ланцета", а це дуже ефективна зброя", — каже військовий.

Також наша промисловість продовжує нарощувати виробництво FPV.

"Вони будуть і нічні, і денні, плюс з’являться FPV з машинним зором. Це окремий сегмент, який стримуватиме супротивника і замінюватиме частково артилерію на фронтах", — сказав "Флеш".

Сам Бескрестнов робить ставку на наземних роботів, які мають замінити піхоту на фронтах.

"Вони маленького розміру на гусеницях чи колесах, і мають займатися мінуванням, розмінуванням. Там встановлюватимуть РЕБ чи вони будуть евакуювати поранених. Якщо, наприклад, потрібно штурмувати мінне поле, то це робитимуть не наші люди, ризикуючи своїм життям, а роботи", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні створили для ЗСУ компактний детектор дронів.