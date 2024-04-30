Додатковий стимул нищити: у Міноборони озвучили суму винагород за ліквідовану техніку РФ

Діапазон нагороди коливається від більш як 12 тисяч грн до більше як 240 тисяч грн

За знищену російську техніку військові можуть отримати грошову винагороду. Її розмір залежить від того, що саме було підбито або ліквідовано.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів у ефірі телемарафону. Зазначається, що найбільше виплачують за знищення російського корабля.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", – зауважив Лазуткін та навів перелік грошових винагород для бійців.

Скільки та за яку знищену техніку платять:

за підбитий військовий автомобіль ворога можна отримати 12 180 грн;

за підбитий російський танк – 48 720 грн;

за знищення броньованих машин – понад 40 000 грн;

за літак чи гелікоптер – понад 100 000 грн;

за знищення корабля першого рангу – понад 243 000 грн.

Щоб отримати виплату, у журналі бойових дій має бути запис про нанесені пошкодження. Також бажано, аби була фото- або відеофіксація.

"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", – додав речник Міноборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що майже через два роки від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну орден "За мужність" ІІІ ступеня з рук президента України отримав Олексій Вовк із села Мартинівка Миргородського району Полтавської області. Він один з тих, хто у перші дні великої війни стояв з коктейлями Молотова на шляху елітної 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії ЗС РФ. В історію той народний спротив увійшов під назвою "Гадяцьке сафарі".