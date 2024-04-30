Дополнительный стимул уничтожать: в Минобороны озвучили сумму вознаграждений за ликвидированную технику РФ

Диапазон награды колеблется от более 12 тысяч грн до более 240 тысяч грн

За уничтоженную российскую технику военные могут получить денежное вознаграждение. Ее размер зависит от того, что именно было повреждено или ликвидировано.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона. Отмечается, что больше всего выплачивают за уничтожение российского корабля.

"Скажем так, очередную "Москву" также есть серьезный стимул уничтожать", — заметил Лазуткин и привел перечень денежных вознаграждений для бойцов.

Сколько и за какую уничтоженную технику платят:

за подбитый военный автомобиль врага можно получить 12 180 грн;

за подбитый российский танк – 48 720 грн;

за уничтожение бронированных машин – более 40 000 грн.;

за самолет или вертолет – более 100 000 грн;

за уничтожение корабля первого ранга – более 243 000 грн.

Чтобы получить выплату, в журнале боевых действий должна быть запись о нанесенных повреждениях. Также желательно, чтобы была фото- или видеофиксация.

"Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", — добавил спикер Минобороны.

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